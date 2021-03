Couvre-feu à Nice : la mesure est-elle respectée ?

C’est le retour du confinement à Nice, en raison d’une flambée épidémique. Depuis 18 heures, les habitants sont priés de rester chez eux jusqu’à la fin du week-end. Cela fait désormais deux heures que la ville de Nice est sous cloche. Et les premiers contrôles ont déjà eu lieu à l’entrée de la ville. Jusqu’à maintenant, 142 personnes ont été contrôlées, parmi elles, 56 ont été verbalisées. Les actions pour le respect du confinement local commencent ainsi fort. Effectivement, la préfecture prévient que cela va être le cas tout le week-end. La police et la gendarmerie travaillent de pair afin de quadriller cette partie du littoral. Il est à rappeler que le taux d’incidence en matière de Covid est trois fois plus élevé dans le département des Alpes-Maritimes par rapport au reste de l’Hexagone. Cette mesure de confinement local pourra alors s’étendre dans d'autres territoires d’ici la semaine prochaine.