Couvre-feu avancé à 18H : les nouveaux départements concernés

Des rues animées, des magasins encore ouverts en début de soirée, mais sans doute plus pour longtemps à Strasbourg. Dès dimanche, le Bas-Rhin sera soumis à un couvre-feu dès 18H. Les habitants ont comme un sentiment de retour en arrière. En Alsace, le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. L'avancée du couvre-feu n'a donc rien d'étonnant pour le maire de Bischheim. Aujourd'hui, en rouge sur la carte, quinze départements sont déjà sous couvre-feu à 18H. Neuf voire dix autres devraient suivre. En orange, dans le Cher, le Vaucluse ou encore la Côte d'Or, la décision est actée. Les discussions sont toujours en cours dans les départements en jaune. À Dijon, le président du conseil départemental a été prévenu par le préfet dans la matinée et il ne comprend toujours pas. Incompréhension et résignation également à Marseille même si l'annonce n'est pas encore officielle. Commerçants et restaurateurs vont devoir s'adapter une nouvelle fois. Plus de commandes à emporter entre 18H et 20H. Au total, 15 millions de Français pourraient se retrouver sous couvre-feu dès 18H dès ce week-end.