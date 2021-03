Couvre-feu, confinements locaux : quelle efficacité ?

Après un confinement strict au mois de mars, il y a eu le couvre-feu à 20h, puis celui à 18h. Et désormais vient le confinement le week-end par endroits. Les gens ont parfois du mal à comprendre. "Franchement, je n'arrive plus à suivre. Je préfère un confinement strict", évoque une passante. "Des petits pansements qui ne sont pas très efficaces", regrette une autre femme. Le couvre-feu peut-il suffire à maîtriser l'épidémie ? Il a en tout cas un effet net dans les zones où il a été mis en place dès la mi-octobre. La courbe de l'épidémie a commencé à infléchir avant le confinement. L'avancement de cette mesure à 18h a-t-il eu un effet ? Oui, mais aujourd'hui, la donne a changé. "L'avancée du couvre-feu de 20h à 18h a été observée sur la circulation du virus essentiellement sur la souche historique, et en revanche ne peut à ce jour être une solution pérenne pour limiter l'engorgement hospitalier dans les semaines à venir compte tenu de la circulation de ses variants", précise un professionnel de santé. Alors un confinement ciblé, le week-end par exemple, serait-il efficace ? C'est ce qui a été instauré en Guyane en complément d'un couvre-feu pendant près d'un mois. Le résultat y est impressionnant : réduction d'un tiers des contaminations. Mais cette mesure a été prise alors que le virus circulait deux fois moins qu'à Dunkerque. Faudrait-il à la place un confinement plus long, en une seule fois ? À partir de quand les effets du confinement se font-ils sentir ? Quand on regarde la courbe des patients en réanimation, l'effet du confinement est bien là, mais seulement au bout de trois semaines. Une solution que le gouvernement cherche à éviter à tout prix pour épargner le moral des Français et leurs finances. Chaque jour de confinement strict coûte un milliard d'euros à l'économie française.