Couvre-feu durant le confinement, une mesure utile ?

À Nice, une nouvelle mesure de confinement vient d'être imposée. De 23 heures à quatre heures, toute personne circulant dans la rue sera verbalisée. Une initiative qui a été suivie par de nombreuses villes de l'Hexagone à l'instar d'Arras. Cette dernière a défini son couvre-feu entre 22 heures et cinq heures. Une mesure nécessaire selon le maire, car trop de personnes sortent le soir pour interagir avec les autres. D'autres villes, quant à elles, l'ont instauré pour les mineurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.