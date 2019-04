Couvre-feu au Sri Lanka après les attentats

Après les chocs des premières explosions du 21 avril 2019 à Colombo, les autorités sri-lankaises ont immédiatement décidé d'un couvre-feu. Cette mesure concernait aussi les touristes que la population locale. L'ambassade de France quant à elle a demandé aux ressortissants Français présents sur place de rester chez eux, et d'éviter tous lieux publics. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.