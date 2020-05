Covid-19 : 23 cas positifs dépistés à hôpital de Loudun

Vendredi dernier, un dépistage massif a été organisé à l'hôpital de Loudun. Dès lors, 23 cas ont été testés positifs au Covid-19. Le foyer aurait commencé il y a deux semaines avec l'arrivée d'une patiente venant d'un département voisin. L'enjeu est désormais de déterminer la chaîne de transmission du virus afin de la casser le plus tôt possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.