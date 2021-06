Covid-19 : à quand la vaccination des ados en France ?

Aussi efficace chez les ados que chez les adultes, le vaccin Pfizer élargit sa cible en Europe. Alors, quand les 12 - 15 ans pourront-ils se faire vacciner ? Chez nos voisins allemands, Angle Merkel a pris les devants dès hier soir, et a annoncé qu'ils pourront prendre rendez-vous à partir du 7 juin. En France, ce ne sera pas pour tout de suite. Il faudra obtenir l'aval de la Haute autorité de santé qui se prononcera dans les prochains jours. Aucune date du côté du ministère, mais la campagne pourrait démarrer à la rentrée prochaine en septembre. Dans son dernier avis, le conseil d'orientation d'Alain Ficher préconise l'école comme centre de vaccination. C'est ce qui s'était passé en 2009 contre la grippe H1N1. Aux États-Unis, les 2,5 millions d'enfants déjà vaccinés l'ont été pour l'essentiel dans des centres de vaccination. Mais pourquoi vacciner les adolescents ? Moins touchés par les formes graves, les plus jeunes peuvent bien transmettre le virus. L'intérêt de les vacciner est d'atteindre l'immunité collective. La France devrait recevoir plus de 45 millions de doses Pfizer au deuxième semestre, largement de quoi vacciner les 3 millions d'enfants de 12 à 15 ans.