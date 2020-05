Covid-19 au Brésil : Jair Bolsonaro continue de renier la dangerosité du virus

L'OMS vient de déclarer l'Amérique Latine comme nouvel épicentre de l'épidémie de coronavirus. Avec près de 300 000 cas positifs et plus de 20 000 décès, Brésil est le troisième pays le plus touché par le virus. A cette crise sanitaire s'ajoute une crise politique dramatique impliquant le président brésilien Jair Bolsonaro. Par ailleurs, une vidéo mettant en scène le dernier dérapage du chef de l'Etat a été publiée par un juge de la Cour suprême et fait polémique dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.