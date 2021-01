Covid-19 : au coeur des centres de vaccination géants en Allemagne

À peine arrivé au centre de vaccination, la prise de température est obligatoire avant de répondre à un questionnaire précis. L'objectif est de repérer les personnes éventuellement contaminées. Ouvert le 27 décembre dernier, ce centre régional de Fribourg a déjà vacciné, à lui seul, près de 2 000 personnes. En France, sur l'ensemble du pays, seuls 332 vaccins ont été administrés à ce jour. Les convocations sont destinées aux personnes âgées de plus de 80 ans ou aux soignants. Martina, 51 ans, est prioritaire. "Dans mon entreprise, nous travaillons en tant qu'audioprothésiste. Je suis quotidiennement en contact avec personnes âgées", se confie-t-elle. Même si c'est un jour férié, ils sont des centaines à avoir été convoqués ce 1er janvier. Les doses de vaccin arrivent directement de l'hôpital régional. Acheminés à moins 70 degrés, les vaccins sont ensuite stockés dans un réfrigérateur normal jusqu'à 120 heures d'affilée. "Ici, nous avons toujours la quantité nécessaire pour deux à trois jours. Ensuite, je rapporte de nouvelles doses en box à très basse température", explique le Pr Martin J. Hug, responsable de la pharmacie, Universitätsklinikum - Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). Pour assurer un fonds de roulement, il faut éviter la pénurie. Près de 20 000 doses sont déjà prêtes. Chaque vaccin est préparé directement sur place. Pour chaque personne, deux injections sont nécessaires. Au total, avec une organisation millimétrée, le parcours de vaccination dure à peine vingt minutes. Le centre de Fribourg vaccine gratuitement six jours par semaine. Le pays compte 410 centres de vaccination et a d'ores et déjà approvisionné 136 milions de doses. Vues d'Allemagne, les réticences françaises pour se faire vacciner posent question.