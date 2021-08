Covid-19 aux Antilles : plus de 300 soignants venus en renfort

Dans ce village vacances à Sainte-Luce en Martinique, les touristes ont laissé place aux soignants : infirmiers, médecins, kinésithérapeutes ou anesthésistes. Certains volontaires appréhendent leur mission. "C'est un endroit qu'on ne connaît pas. Il manque du matériel. On ne sait pas quelles seront les conditions pour travailler. Mais on va s'adapter". Ils sont arrivés vendredi soir sur l'île, avec une feuille de route : prêter main-forte au personnel hospitalier dans la lutte contre le coronavirus. "Ravie d'être là, d'aider la population antillaise", rassure une jeune soignante. "Je viens d'un petit département où on n'est pas très touché. Et je me dis, il faut que j'aille aider", se confie une autre. Pour eux, "aider" est le maître-mot. Mais c'est une détermination encore plus forte pour cette infirmière originaire de la Martinique. "Là, je viens sur mes vacances. Et franchement, c'est avec grand plaisir". Et même s'il ne s'agit pas de vacances, les conditions d'hébergement sont idéales. "Ça y est, on est arrivé. On va pouvoir les aider, être utile et faire quelque chose", lâche une soignante. Sitôt arrivé et une courte nuit de repos, et déjà la distribution des badges par les équipes du CHU. C'est le début d'une mission d'au moins quinze jours au chevet des malades martiniquais.