Covid-19 : bientôt la fin du masque

Une vie sans masque ou presque. Voilà quelque chose qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps, depuis un an et demi plus précisément et sa généralisation dans les lieux clos. Le 28 février prochain, nous pourrons nous en passer dans les endroits soumis au pass vaccinal comme les restaurants, les théâtres, les cinémas, les musées, les foires et salons notamment. C'est une bonne nouvelle pour le personnel et les clients de cette brasserie parisienne. Un soulagement identique pour les spectateurs que nous avons croisés ce vendredi après-midi à la sortie d'un cinéma. En revanche, dans les commerces et les supermarchés, il faudra toujours être masqué. Pour l'heure, le masque reste obligatoire dans tous les transports en commun y compris dans les trains et les avions où le pass est pourtant exigé. C'est aussi le cas dans les bus et les métros où son usage est devenu la règle. À l'école, le port du masque lors de la récréation et des activités sportives même en intérieur est fini. En parallèle, un autre allègement concerne le dépistage. Jusqu'alors, lorsqu'un cas positif était détecté dans une classe, tous les élèves devaient subir trois tests. Désormais, un seul test sera exigé. Ce protocole, très critiqué par les enseignants et les parents le mois dernier, est donc simplifié. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dès le 21 février. TF1| Reportage J.P. Féret, A. Malavaud, G. Vuitton