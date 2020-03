Covid-19 : casse-tête sur la livraison des produits alimentaires dans les magasins

Face à la crise, la SNCF a dû faire le choix de prioriser les trains essentiels à l'économie et aux Français. Sur les 700 trains qui roulent habituellement sur le réseau, 400 circulent actuellement. L'acheminement des produits alimentaires dans les magasins est donc devenu le grand défi des semaines à venir pour notre pays. La filière de l'agroalimentaire fait tout pour maintenir ses capacités, mais le transport de la marchandise est devenu un véritable casse-tête.