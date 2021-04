Covid-19 : ce qu'il faut savoir sur l'efficacité de la vaccination

Qu’il soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, peu importe la molécule, la première dose de ces vaccins commence à être efficace à partir de deux semaines après l’injection. La deuxième dose sert à stabiliser l’immunité. Même après la deuxième dose, le vaccin n’empêche pas à 100% d’attraper le virus. L’objectif serait surtout d’éviter les formes sévères. Quant à la transmission du virus, les études sont encore incomplètes. Même vacciné, il est en effet possible d’être contagieux. C’est le rêve de nombreux vaccinés : pouvoir enlever leur masque et serrer leurs proches dans leurs bras. Pourtant, les spécialistes alertent : "Même après une vaccination complète, on peut être porteur de l’infection sans le savoir et faire une forme asymptomatique". Porter un masque en présence d’une personne fragile est donc recommandé. Quant aux personnes qui ont déjà contracté le virus du Covid-19, elles sont en partie immunisées. Une seule dose de vaccin est nécessaire qui viendra jouer le rôle de rappel.