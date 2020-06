Covid-19 : ces patients qui ne guérissent pas

L'épidémie de coronavirus est désormais sous contrôle dans l'Hexagone. Mais parmi les dizaines de milliers de patients qui sont rentrés chez eux, certains se sentent démunis. Ils devraient être guéris depuis longtemps, et pourtant, ils ressentent toujours d'importants symptômes. Nous avons pu recueillir leur témoignage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.