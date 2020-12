Covid-19 : comment expliquer que la seconde vague semble moins violente en France ?

Si on regarde la situation de l'épidémie, notre pays fait aujourd'hui figure de bon élève, comme l'Espagne. Il y a deux fois moins de nouvelles contaminations qu'en Autriche et en Allemagne, et même trois fois qu'en Suisse. Mais depuis quelques jours, dans certains pays, en France comme ailleurs, ces cas de contamination repartent à la hausse. Pour bien comprendre ces différentes stratégies en Europe, il faut regarder plus attentivement cette fameuse deuxième vague du coronavirus. Au mois d'octobre, l'épidémie allait monter en flèche dans trois pays : en Suisse, dans l'Hexagone et en Autriche. Mais les mesures prises dans notre pays comme le couvre-feu, puis le confinement début novembre ont été particulièrement efficaces. On a donc franchi le pic une semaine avant la Suisse et deux semaines avant l'Autriche, au moment où se reconfinaient. Cette décrue nous a donné un temps d'avance et une bonne respiration pour sauver nos fêtes de Noël.