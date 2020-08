Covid-19 : Creil impose le port du masque dans l’espace public

C’est une première en France. La ville de Creil va imposer, dès ce samedi 15 août, le port du masque dans l’ensemble de son espace public. Cela concerne 267 rues, dont des zones résidentielles peu fréquentées. Cette décision municipale a été prise face à la recrudescence des contaminations. Un laboratoire de la ville confirme que le nombre de cas positifs a augmenté depuis dix jours. La semaine dernière, l’agglomération comptait 33 nouveaux cas pour 100 000 habitants, soit deux fois plus qu’au niveau national. Selon la mairie, il fallait donc agir et imposer une obligation totale. Rappelons qu’il y a cinq mois, la ville de Creil était devenue le premier foyer épidémique du pays. Dans les prochains jours, elle compte distribuer 3 000 masques aux habitants, pour faciliter le respect de la règle. Les contrevenants devront payer 35 euros d’amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.