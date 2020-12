Covid-19 : dans le Tarn, un Ehpad évite l’isolement aux résidents asymptomatiques

Ils ont un établissement pour eux tout seuls. Odile, Klebert, Régine ou Yvette ont 90 ans passés. Ils ont un point commun. Dans leur Ehpad d'origine, ils ont été tous testés positifs au coronavirus, heureusement sans symptôme. Comme il est impossible de les garder dans leur établissement d'origine, alors, le Coustil, une maison de retraite dans le Tarn, regroupe des personnes testées positives dans les Ehpad du département. "C'est des gens qui sont déambulants pour qui ça va être très difficile de maintenir l'isolement dans sa chambre, les gestes barrières sont respectés. Donc ici, il y a une plus grande liberté", précise Gérald Expert, infirmière. Une liberté sans risque de contagion pour les autres résidents fragiles. Seize résidents y ont passé leur isolement depuis un mois. Un seul a développé des symptômes. Il est décédé. Alors, le confinement est sous haute surveillance. "On surveille surtout la fonction respiratoire, et puis évidemment la température. Et on est très vigilant à l'évolution des symptômes", explique un responsable sanitaire. Au Coustil, on réconforte tout en douceur. Lorsque le soleil pointe son nez, les pensionnaires ont le droit de sortir. Un bol d'air qui fait oublier un instant le virus et qui leur redonne le sourire. Un seul objectif : éviter le syndrome de glissement observé pendant la première vague. Après 14 jours, celui ou celle pour qui les deux prélèvements sont négatifs, retourne dans son Ehpad d'origine.