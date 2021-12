Covid-19 : dans les coulisses du vaccin de Sanofi

Le vaccin français du laboratoire Sanofi pourrait être commercialisé en début d'année. "C’est plutôt un soulagement, parce qu’on attendait depuis longtemps un vaccin français, donc on espère que ça va marcher", assure Liem Binh Luong Nguyen, infectiologue de la plateforme Covireivac. Les essais cliniques sont encore en cours chez Sanofi, mais ce centre de recherche compare déjà son efficacité par rapport à Pfizer en dose de rappel. Il faudrait 300 participants pour compléter l'étude. Dimanche matin, une dizaine étaient présents. "J'ai décidé de participer par solidarité", témoigne une dame. Contre une indemnisation, ils acceptent de recevoir un rappel, mais sans savoir lequel, soit une dose de Pfizer, soit le vaccin Sanofi basé sur la même souche, celle d'origine de Wuhan, soit une autre version du vaccin Sanofi qui se base sur le variant Beta apparu en Afrique du Sud au printemps dernier et qui pourrait ressembler à Omicron. "Potentiellement, ces variants pourraient être plus proches. Ce vaccin plus particulièrement pourrait apporter une protection complémentaire", explique Pr Odile Launay-Puybasset, responsable du centre d'investigation clinique vaccin à l'hôpital Cochin (AP-HO) Paris. C'est tout l'enjeu. Cette infectiologue surveille de très près l'arrivée du nouveau variant et veut savoir si l'un des vaccins restera efficace. Les volontaires vont revenir plusieurs fois pendant un an pour que les chercheurs puissent observer quels anticorps chacun développe en fonction du vaccin qu'il a reçu. Les résultats seront publiés mi-février et ils seront précieux pour orienter la stratégie vaccinale. TF1 | Reportage J. Devambez, J-Y. Mey, G. Sellem