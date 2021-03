Covid-19 : de nombreux restaurateurs privés de salaire depuis un an

Depuis cinq mois, "Zango", un restaurant du centre-ville de Lille, est fermé. A l'intérieur, tout est figé. Les salariés ne sont pas là car en chômage partiel. Habituellement, Franck Dehede, le propriétaire, touche un salaire en fonction du résultat économique de son restaurant. Mais avec la fermeture, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Néanmoins, Franck touche 30% de son salaire d'avant grâce à la trésorerie. Pour cela, il a quand même dû faire un prêt garanti par l'Etat. Franck a un statut particulier. Il est un travailleur non salarié, une pratique très fréquente dans la restauration. C’est aussi le cas d'Olivier Delannoy, un autre restaurateur lillois. Sauf que lui, n'a touché aucun salaire depuis mars 2020. Il vit aujourd'hui grâce au salaire de sa femme. Comme l'Etat aide les entreprises et non les dirigeants, Olivier a dû demander une faveur à sa banque concernant son prêt immobilier. Dans l'Hexagone, on estime que trois millions de petits patrons ne touchent plus de salaire à cause de la crise.