Covid-19 : de nouvelles mesures de restriction en Guadeloupe

De nouvelles restrictions sanitaires doivent être décidées à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe. Mais avant même que Jean Castex ait demandé aux préfets de faire des propositions d'ici lundi, certaines ont déjà été annoncées à Pointe-à-Pitre. Tous les indicateurs sont au rouge sur l'île, avec 800 nouveaux cas recensés en une semaine. Une poussée épidémique favorisée par la coupure d'eau régulière en Guadeloupe.