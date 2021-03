Covid-19 : des caméras pour faire respecter le couvre-feu à Nice

Les 3419 caméras de surveillance dans la ville de Nice utilisées 24h sur 24 seront fortement mises à contribution ce week-end pour vérifier si le confinement est respecté. Elles sont gérées par la police municipale. Des agents peuvent zoomer, tourner les caméras comme bon leur semble. La vidéosurveillance sert d'abord en période de pandémie à livrer un constat. Depuis trois semaines, il y a trop de relâchement en matière de gestes barrière, de non-port du masque et le non-respect du couvre-feu. Pour agir, la police bénéficie d'un logiciel jusqu'alors jamais montré qui recense toutes les infractions liées au Covid-19 depuis mars 2020. 17 000 procès-verbaux sont cartographiés rue par rue. Là où il y a le plus de points rouges, les caméras et les policiers vont redoubler de vigilance. Dès ce vendredi soir, si des infractions sont commises, les agents de surveillance interviennent directement auprès de la caméra si elle est reliée à un haut-parleur. Il y a aussi des messages préventifs qui peuvent surgir de n'importe où. La préfecture demande aux forces de l'ordre de la fermeté pendant tout le week-end.