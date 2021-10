Covid-19 : des entreprises qui innovent pour lutter contre la propagation du virus

Chaque jour, les bus de la société Transdev transporte des milliers de passagers sur le site de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Les barres qui sont touchées par des milliers de mains ont été équipées de ce film adhésif, une arme redoutable contre le coronavirus. Celui-ci est à base de cuivre et a été inventé par une entreprise française. Il empêche toute contamination par contact. Le procédé a déjà dix ans. Ce sas de décontamination est une autre arme antivirus. Il est conçu pour être installé à l'entrée des bâtiments publics. Il existe même des versions gonflables pour les évènements éphémères comme les festivals par exemple. A l'intérieur, un brumisateur projette des microgouttelettes désinfectantes. Tous ces produits ont été conçus par des entreprises différentes. Dès le premier confinement, elles ont décidé de se regrouper en collectif pour avancer plus vite et proposer leurs services aux collectivités. Depuis un an dans tout le pays, plus de 70 entreprises se sont ainsi inscrites au groupement "Entrepreneurs pour la République" afin de faire savoir que des solutions existaient.