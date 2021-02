Covid-19 : des habitants essaient de promouvoir le vaccin à Saint-Denis

Le vaccin est désormais plébiscité par une majorité des Français, mais certaines catégories de la population, elles, restent encore sceptiques. En Seine-Saint-Denis, 7 000 habitants ont plus de 75 ans. Certains sont coupés des canaux traditionnels d'informations ou ne disposent pas d'Internet pour prendre rendez-vous. En lançant cet appel citoyen, le maire espère les toucher grâce à ces relais. "Si c'est quelqu'un que vous voyez dans votre quotidien qui vous le dit, ça n'a pas la même force, le même poids qu'un message qui serait descendant, un tract, à la télé ou un sport gouvernemental", dit Mathieu Hanotin, maire (PS) maire de Saint-Denis. Marc, un restaurateur qui vend des plats à emporter, fait partie des 30 premiers ambassadeurs. Il a assisté à une réunion d'information avec des médecins et peut s'appuyer sur des supports écrits et pédagogique. "L'argument est simple. Il faut se protéger, il faut protéger les autres. La seule solution, c'est le vaccin", explique-t-il. Pour Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, "relayer les bons messages avec les bons mots. Parfois, disons le aussi avec la langue parce qu'il peut y avoir un certain nombre de nos concitoyens en Seine-Saint-Denis qui ne la maîtrise pas. C'est ça, pour nous, l'essentiel ". Ainsi, l'opération sera prochainement étendue à tous les départements.