Covid-19 : des lampes pour tuer le virus

Dans un cabinet d'avocats, les collègues gardent leurs distances lors des réunions, mais sans masque depuis quatre mois. Cela est possible grâce à une simple lampe. Elle ne se contente pas d'éclairer, elle désinfecte aussi l'air où le virus circule. Cela fonctionne grâce aux rayons ultraviolets, qui depuis 50 ans permettent de désinfecter l'eau potable ou stériliser les blocs opératoires. Dans ce lieu, les lampes désinfectantes trônent partout. Pour 29 euros la location par mois, cela rassure l'infirmier qui enchaîne les tests PCR. L'ostéopathe voit la fin des fenêtres ouvertes en plein hiver. Sa pièce est désinfectée en continu. Olivier Moyen, fabricant de luminaire et créateur de Lod Protect a intégré cette technique éprouvée dans un éclairage. La nouveauté : virus et bactéries seraient éliminés alors que le public est présent dans la pièce. Son invention a été brevetée et testée en laboratoire. Dans la région lyonnaise, une centaine de lieux sont désormais équipés de cet appareil, des lycées aux cliniques, jusqu'aux boutiques. De quoi imaginer bientôt des restaurants, des salles de cinéma et de concert. Mais cela n'empêche pas les personnes sans distanciation de se contaminer entre elles et ne dispense pas des gestes barrières.