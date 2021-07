Covid-19 : des mesures renforcées aux frontières pour le retour des vacanciers

Dès leur retour sur le territoire, les Français doivent montrer patte blanche. Vendredi, les tests pouvaient encore être effectués 48 heures avant le contrôle. Dès ce samedi soir à minuit, il en faudra un de moins de 24 heures pour entrer dans l'Hexagone. Mais sur le péage du Boulou, la règle est d'ores et déjà appliquée. "Je pense que c'est n'importe quoi, car c'est impossible de faire un test suffisamment dans les temps pour pouvoir traverser la frontière", s'indigne une passante. Pour être en règle, des habitants des Deux-Sèvres, eux, ont avancé leur retour de vacances. Pour répondre à la demande, un centre de test éphémère a été installé sur un parking à quelques kilomètres de la frontière. Les Français prennent leur mal en patience. "C'est bien de nous imposer des tests PCR et antigénique. En revanche, ça nous laisse un petit peu de temps pour pouvoir les passer. C'est quand même un minimum", lance un passant. Il faut compter 20 euros pour un test antigénique et vendredi, 70% des patients étaient des Français de retour de vacances.