Covid-19 : des restrictions en ordre dispersé en Europe

Dans l'Hexagone, vous avez le droit de vous faire couper les cheveux, mais pas de déjeuner dans votre brasserie préférée ni de transpirer à la salle de sport. Ailleurs, en Europe, certains pays ont tendance à assouplir leurs interdictions. C'est le cas de la Pologne où les stations de ski, les cinémas, les théâtres et les piscines ont rouvert leurs portes depuis vendredi 12 février. L'Italie va encore plus loin dans l'allègement des restrictions. Les galeries marchandes sont toutes ouvertes. Même la célèbre cathédrale de Milan accueille de nouveau les touristes. Tout comme dans six autres pays européens, les Italiens peuvent même aller au restaurant. En Espagne, les terrasses sont prises d'assaut. Les plus fêtards peuvent même profiter des discothèques jusqu'à 22 heures. Dans ce petit tour européen, les grands perdants sont les Allemands, confinés sans écoles ni coiffeurs.