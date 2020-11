Covid-19 : des tests antigéniques pour les passagers à l’aéroport d'Orly

Leur test est négatif. Ce couple va pouvoir embarquer en Guadeloupe. En l'absence d'un test PCR, les passagers en direction de l'Ourtre-mer doivent obligatoirement effectuer un test antigénique. Il est gratuit et surtout très rapide. En seulement trente minutes, ils obtiennent les résultats pour partir. L'objectif est de fluidifier les déplacements en avion. Avec le test PCR jusqu'alors imposé, chaque départ relevait du parcours du combattant. Alors, Aéroport de Paris s'est associé à un laboratoire pour mettre en place ces tests rapides au départ d'Orly. Michel Sala, directeur médical - Laboratoires Cerballiance, prévient pourtant que tout le monde ne pourra pas être testé. "Ce sont des tests unitaires, manuels. Ce ne sont pas des tests automatisés comme la PCR l'est d'ailleurs. C'est pourquoi on ne peut pas avoir d'énorme capacité de tests", explique ce biologiste. Seulement 600 à 1 000 tests par jour sont effectués dans cet aéroport, uniquement à destination des territoires d'Outre-mer. Mais ces tests rapides ont vocation à être utilisés plus tard pour tous les départs vers les pays étrangers. "Maintenant, on a suffisamment de fiabilité, de reconnaissance de validité en France pour le proposer dans une zone sur une échelle industrielle, à tous les Français en ville et spécifiquement pour les passagers aériens dans l'aéroport", confirme Edward Arkwright, directeur exécutif - Groupe ADP Paris Aéroport. C'est donc une arme supplémentaire pour relancer le trafic aérien au plus bas depuis septembre. Seuls 10 à 15% des vols sont aujourd'hui assurés.