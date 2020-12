Covid-19 : doit-on s'inquiéter de l'apparition de la nouvelle souche ?

Samedi soir, le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a créé la surprise auprès de ses gouvernés quand il a annoncé un reconfinement. Pour cause, on a découvert la semaine dernière dans le sud de l'Angleterre, et ce, sur au moins 1 000 personnes, une nouvelle variante du Covid-19. Une mutation déjà observée aux Pays-Bas. Ces derniers ont d'ailleurs suspendu leurs vols en provenance de Grande-Bretagne, tout comme la Belgique. L'Allemagne et l'Hexagone envisagent de faire de même par mesure de précaution. Mais ce virus est-il réellement plus contagieux ? La mutation observée se situe sur la protéine Spike. C'est elle qui s'accroche aux cellules humaines pour les infecter. Elle n'aurait pas déclenché de forme plus grave et s'est répandue dans une région anglaise, jusqu'ici épargnée par l'épidémie. Ce qui pourrait expliquer sa rapide propagation. Mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. "On n'a aucune certitude si cette diffusion du virus est due à cette mutation ou si elle est due à super-spreader", a précisé Vincent Enouf du Centre national de référence des virus à infections respiratoires de l'Institut Pasteur. Par ailleurs, ce n'est pas la première mutation découverte par les scientifiques. Quant à l'impact de ces changements sur le vaccin, selon les informations, il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir.