Covid-19 : Donald Trump veut rassurer sur son état de santé

La population américaine est suspendue aux spéculations sur l'état de santé de Donald Trump. "Je me sens beaucoup mieux", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée depuis l'hôpital militaire Walter Reed. Bien qu'il ait voulu rassurer, il semblait affaibli et pâle. D'un autre côté, le point médical parle lui de progrès et le médecin du président a précisé qu'il n'était pas encore sorti d'affaire. A la Maison-Blanche, la liste des personnes contaminées s'allonge.