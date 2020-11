Covid-19 en Allemagne : Angela Merkel annonce un reconfinement pour un mois

Pour faire face à la deuxième vague épidémique, l'Allemagne se reconfine avec des mesures moins strictes que dans l'Hexagone. Dès lundi, les Allemands vont subir de nouvelles restrictions. Une décision comprise et acceptée. La fermeture des complexes culturels, sportifs et de loisirs est considérée comme la mesure la plus contraignante. Les bars et restaurants sont également concernés. Les professionnels ont du mal à gérer la nouvelle. En revanche, les autres commerçants seront ouverts tout en restant vigilants. Pour les déplacements, les citoyens sont invités à s'en tenir au strict nécessaire. Emmener les enfants à l'école est ainsi une bonne raison. Les établissements scolaires et les crèches seront autorisés à ouvrir. Montré en exemple dans la gestion de la crise, l'Allemagne est aujourd'hui comme les autres pays rattrapés par l'épidémie. Le pays enregistre plus de 10 000 nouveaux cas de Covid par jour. La chancelière veut à tout prix inverser la tendance pour sauver les fêtes de fin d'année.