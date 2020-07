Covid-19 en Bretagne : comment expliquer la hausse du taux de reproduction du virus ?

L'Ouest du pays est en alerte pour lutter contre la propagation du coronavirus. Après la Mayenne, c'est la situation en Bretagne qui inquiète. Le nombre de cas augmente et le taux de reproduction du virus est en hausse. Le dépistage massif autour de ces cas a fait grimper le RO à 2,62. Assiste-t-on aux prémices de la fameuse deuxième vague ? Comment l'expliquer ? Faut-il s'en alarmer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.