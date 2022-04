Covid-19 en Chine : à Shanghai, 25 millions d'habitants confinés

Shanghai est devenue une ville fantôme. Le cœur économique de la Chine semble s'être arrêté. Le silence règne partout et les rues sont presque désertées. Depuis ce matin, la quasi-totalité de la mégapole ne peut pas sortir. Alors hier soir, dans leurs dernières heures de liberté, ces Shanghaïens se précipitent dans les supérettes, comme ce Français expatrié. Des files d'attente interminables, des supermarchés bondées et étals dévalisés. Ici, les habitants en viennent aux mains. Un service public de ravitaillement a été mis en place, mais ce n'est que partiel. Alors, ces rares livreurs privés croulent sous les commandes déposées aux portails. Christophe, lui, a déjà tout prévu. Un parc d'exposition a été spécialement réaménagé pour recevoir les patients. À l'intérieur, des milliers de personnes, même asymptomatiques, sont enfermées dans des conditions spartiates. Dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, certains laissent éclater leurs colères. Cependant, la Chine s'accroche à sa politique zéro Covid à n'importe quel prix. Le confinement de Shanghai, place financière et poumon économique du pays risque de peser sur la croissance de l'Empire du Milieu. T F1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu