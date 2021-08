Covid-19 en Corse : l’Île de Beauté, mauvais élève

Un patient de 48 ans en réanimation, terrassé par le variant Delta. Intubé depuis quinze jours déjà, 75% des ses poumons ne répondent plus. Le service est saturé, de plus en plus de cas graves, de plus en plus de patients jeunes. Chaque jour ou presque, les équipes de ce petit service déplorent un décès. Le responsable des urgences nous montre un autre étage dédié au Covid, et lui aussi est saturé. Cette quatrième vague est liée au contexte estival d’après lui. Beaucoup de clusters familiaux sur l’île et 90% des patients traités ici n’ont pas été vaccinés. Cette femme avait bien reçu une première dose, mais le Covid l’a rattrapé quelques jours plus tard. Déjà une semaine d’hospitalisation pour elle, ses poumons sont durement touchés. L’hôpital de Bastia n’avait pas connu une telle activité depuis l’apparition du Covid. Ici, la quatrième vague est la plus forte et le personnel exténué. “Situation très tendue en Corse depuis maintenant plusieurs semaines sur le plan du Covid. Alors que cette région était, il y a quatre mois, celle qui vaccinait le plus sa population”, précise notre correspondant sur place. En avril dernier, à Ajaccio, notre équipe a filmé une campagne de vaccination dans un supermarché au plus près des habitants. Méthode gagnante vue le nombre de candidats alors vaccinés. Cette vague de vaccination marque, actuellement, le pas sur l’île entre ceux qui hésitent et se disent réfractaires. Chez les moins de 18 ans, beaucoup n’ont pas encore reçu la moindre dose. Conséquence à Bastia, le grand centre de vaccination a été fermé, ce vendredi, faute de candidat.