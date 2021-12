Covid-19 : en Italie, les enfants se font déjà vacciner

Gianni et Claudia sont vaccinés. Leur fils de sept ans s’apprête à recevoir sa première dose. La quantité de vaccin est allégée, un tiers de celle administrée aux adultes. Pas de pass sanitaire pour les moins de 12 ans, mais une attestation de courage. “Dans ce centre de vaccination, les jeunes italiens de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner. Il est installé au cœur du musée des enfants de Rome. Les autorités italiennes invitent tous les enfants à vacciner leurs enfants. Et pourquoi ? En ce moment, c’est chez les moins de 12 ans que le virus circule le plus activement” précise Louise Malnoy, notre correspondante sur place. Dans le principal hôpital pédiatrique de Rome, 15 enfants sont en ce moment, en soins intensifs. Il ne reste que deux lits de disponibles. Environ 7% des moins de 12 ans développent des formes de Covid long. Les médecins invitent les parents à vacciner leurs enfants dès 5 ans, notamment pour casser la chaîne de contamination lors des repas de famille au pied du sapin. T F1 | Reportage L. Malnoy, N. Mendoza, L. Pensa