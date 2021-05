Covid-19 et variant brésilien : la Guyane se reconfine

Fermés les restaurants et terminés les musées ou les séances de cinéma. La Guyane passe de nouveau sous cloche. Pour un habitant que nous avons croisé, "c’est un peu disproportionné par rapport à la situation réelle du territoire". "Confinés, déconfinés, on a marre de ça. Mais on n’a pas le choix", affirme une autre, un peu plus résignée. Un semi-confinement pour les Guyanais ces deux prochaines semaines. L’activité économique est partiellement maintenue et les établissements scolaires restent ouverts. Pour le préfet, l’objectif actuel est de faire en sorte que la réanimation, qui a été renforcée, ne soit pas "embolisée". Le service de réanimation est déjà saturé dans tous les hôpitaux de la région. Le taux d’incidence, de 382 cas pour 100 000 habitants, a été multiplié par quatre en moins d’une semaine. Malgré l’ouverture de la vaccination dès seize ans sur le territoire, moins de 4% de la population est vaccinée. Depuis le début de l’épidémie, la Guyane déplore 108 morts. Le voisin brésilien, lui, en compte plus de 2 000 par jour.