Covid-19 : faudra-t-il vacciner les enfants ?

Pas encore majeur mais déjà vacciné. À New-York, les jeunes de plus de 16 ans peuvent désormais bénéficier du sérum Pfizer. “J’ai vu mes parents et ma sœur, qui est infirmière, se faire vacciner. j’espère que ça nous permettra de retrouver une vie normale”, nous a confié un jeune Américain. Et ce seront bientôt les plus de douze ans qui pourraient entrer dans la campagne de vaccination aux États-Unis et en Israël. Pfizer vient de démontrer une efficacité de 100% de son vaccin chez les 12-15 ans. D’autres laboratoires font des essais cliniques dès l’âge de six mois. Mais pourquoi vouloir vacciner les enfants alors qu’ils développent très peu de formes graves du Covid ? Explications du Pr Vincent Maréchal; professeur de virologie à Sorbonne Université : “On peut quand même rappeler qu’en France, ces dernières semaines, 20% des nouveaux cas sont survenus dans la tranche 0-18 ans. Donc, le virus circule activement chez les enfants. En les vaccinant, il s’agit aussi d’éviter que les enfants constituent un réservoir dans l’avenir pour le virus”. Pour l’instant, dans l’Hexagone, les moins de 18 ans ne sont pas inclus dans le calendrier vaccinal prévu jusqu’à l’été. Mais selon l’Institut Pasteur, la vaccination des mineurs sera indispensable pour lever totalement les restrictions et les gestes barrières. Avec l’arrivée de variants plus contagieux, il faudrait que 90% de la population adulte soit vacciné pour atteindre l’immunité collective. Ce qui est irréalisable ! Mais en vaccinant plus largement, de 0 à 64 ans, il suffirait d’atteindre 69% de cette population pour freiner le virus.