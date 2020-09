Covid-19 : faut-il interdire les soirées étudiantes ?

Les enseignements se faisant à distance à cause de l'épidémie, les étudiants voient les soirées étudiantes comme des occasions de sociabiliser. Pour les associations, c'est un dilemme compliqué à gérer. D'autres ont fait le choix de complètement abandonner ces fêtes. Faut-il généraliser cette décision ?