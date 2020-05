Covid-19 : faut-il redouter une deuxième vague ?

Le chiffre des admis en réanimation pour cause de coronavirus continue de baisser. La tendance se poursuit toujours onze jours après le début du déconfinement. Et pourtant, certains scientifiques viennent tempérer cet optimisme. Pour la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la question n'est pas de savoir s'il y aura une seconde vague, mais quand. Au contraire, d'autres n'y croient pas du tout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.