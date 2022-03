Covid-19 : fin du masque obligatoire à partir de ce lundi 14 mars

À compter du lundi 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire. Un soulagement pour les élèves croisés cet après-midi : "Je pourrai revoir les visages de mes professeurs". Et pour les commerçants, c'est la fin d'une lourde contrainte. "Avec le masque, les vitres et le bruit ambiant, c'était assez pénible. On était obligés de parler plus fort, de les faire répéter. Ce n'était pas pratique". Pour mieux accepter ce masque, nous en avons porté de toutes les couleurs pour célébrer une fête ou supporter son équipe. Produits incontournables de notre quotidien depuis près de deux ans, certains masques sont devenus des phénomènes de mode. Mais il ne faut surtout pas les jeter, car le retour à la normale sera progressif. Si nous ne sommes plus obligés de le porter dans la rue, le masque est et restera obligatoire dans les transports. Les restrictions ne sont pas non plus levées dans les établissements de santé. Sauf urgence, le pass sanitaire reste obligatoire dans les hôpitaux. Vous ne serez plus obligé de présenter un QR code dans les lieux culturels et les restaurants. Le gouvernement préconise toutefois le port du masque pour les personnes à risque. TF1 | Reportage C. Abel, K.de Silva, F. Moncelle. C. Moutot, S. Maloiseaux, J. Clouzeau, C. Marchand, S. Caffin