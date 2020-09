Covid-19 : J-1 avant l'application des nouvelles restrictions sanitaires à Marseille et à Aix-en-Provence

C'est l'avant-dernière soirée avant la fermeture des bars et des restaurants à Marseille. Comme vendredi, les terrasses risquent d'être bondées ce samedi soir. Mais certains professionnels de la région respirent un peu mieux. La mesure devrait concerner au départ 69 communes des Bouches-du-Rhône et finalement, ce sera beaucoup moins. L'arrêté préfectoral pourrait aussi être révisé dans une semaine en fonction des facteurs d'évolution de l'épidémie de coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.