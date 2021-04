Covid-19 : la campagne vaccinale va s'accélérer

Dans un stade olympique lyonnais réquisitionné en ce week-end de Pâques, la vaccination va bon train avec l'aide de 70 pompiers. Une quarantaine de vaccinodromes sont prévus d'ici la fin avril sur tout le territoire, pour y vacciner 2 000 personnes chaque jour. L'intensification de la campagne est possible grâce aussi au renfort de l'armée. Les soignants militaires vaccinaient déjà dans certains hôpitaux. Et dès mardi, ce sera le cas dans sept de leurs établissements hospitaliers. Il s'agit d'accélérer les cadences, de 200 000 injections quotidiennes au début du mois de mars à plus de 300 000 cette semaine. L'objectif est d'en atteindre 500 000 par jour le plus vite possible, à condition d'avoir suffisamment de doses. Pour ne plus subir les aléas de livraisons connus depuis janvier, plusieurs sites de production ont signé des accords avec les laboratoires. Mercredi, des doses du vaccin Pfizer sortiront d'une usine en Eure-et-Loire. D'ici la fin de l'année, le gouvernement annonce que 250 millions de doses pourraient sortir d'usines françaises.