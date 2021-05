Covid-19 : la chasse aux personnes prioritaires pas encore vaccinées

En Seine-Saint-Denis, où le taux de vaccination est parmi les plus bas de France, des ambassadeurs essaient de convaincre des personnes éligibles. Ils seraient plus de 4 millions à pouvoir bénéficier en priorité d'un vaccin. Cet agent administratif appelle un par un des habitants prioritaires, mais pas encore vaccinés. Dans ce centre municipal de santé, la priorité est d'encourager les populations prioritaires à trouver des rendez-vous dans les centres de vaccination les plus proches. Des créneaux sont réservés pour les personnes ciblées. C'est possible aussi pour une vingtaine de professions comme les enseignants ou encore les taxis. Pour rassurer, informer, et vacciner, ce bus sillonne les villes de Seine-Saint-Denis à la rencontre des publics les plus fragiles et qui n'ont pas forcément accès à Internet. Avec ce système, 2 000 doses ont pu être injectées à des personnes prioritaires.