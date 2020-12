Covid-19 : la circulation du virus reste importante

Cinq jours après la levée du confinement, l'épidémie aborderait un nouveau tournant. Après une chute spectaculaire le mois dernier, les nouvelles contaminations ont stagné un temps avant de repartir à la hausse en ce mois de décembre. Plus de 15 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, soit trois fois plus que l'objectif fixé par le gouvernement. Une augmentation qui s'explique par un plus grand nombre de gens testés mais aussi par un certain relâchement. Autre indicateur inquiétant : les patients vus pour un Covid par SOS Médecins sont un peu plus nombreux. Le R-effectif qui mesure la capacité d'un malade à en contaminer d'autres est repassé au-dessus de "1". Santé Publique France juge la situation préoccupante d'autant que la pression sur l'hôpital reste élevé avec plus de 1 700 personnes en réanimation. Par ailleurs, la barre des 60 000 décès depuis le début de la crise a été franchie vendredi. Pour contenir l'épidémie, les autorités sanitaires misent sur le respect du couvre-feu décrété depuis mardi et sur le comportement des Français en ces périodes de fêtes. Les dix jours à venir seront décisifs.