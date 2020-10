Covid-19 : la deuxième vague déferle sur toute l'Europe

Les Espagnols sont appelés à rester chez eux. Entre 23 h et 6 h du matin, il est interdit de circuler. Leur gouvernement vient d'ailleurs d'instaurer l'état d'urgence sanitaire pour six mois. L'Espagne vient de passer le cap du million de cas de coronavirus. En Italie, pas de couvre-feu généralisé, mais c'est tout comme. Cinémas, théâtres et salles de sport ferment pour un mois. Et les restaurants ne peuvent plus servir après 18 h. Des mesures anti-covid qui ont provoqué la nuit dernière à Rome la colère de quelques centaines de partisans de l'extrême droite. Des tensions aussi à Pologne, à Varsovie, où des restaurateurs ont manifesté contre l'interdiction de servir les clients à table. En Europe, de nombreux pays ont plus de 150 contaminations pour 100 000 habitants. L'Italie, l'Autriche et la Pologne viennent de dépasser ce seuil. La Finlande et la Grèce s'en rapprochent. Du coup, à Athènes, le masque est devenu obligatoire dans toutes les rues et les contrôles de police se sont intensifiés. Tout comme en Allemagne, où 500 policiers sont venus en renfort à Berlin pour faire respecter le port du masque. Ce pays compte désormais plus de 10 000 morts à cause du coronavirus. En Europe, 258 000 personnes en sont décédées.