Covid-19 : la fête du Nouvel An inquiète

De la fête clandestine où des centaines de personnes sont regroupées et sans masques, à la simple soirée entre amis pendant laquelle les gestes barrières ne sont pas forcément respectées, voilà ce que redoute le gouvernement la nuit du 31 décembre. A-t-il raison de s'inquiéter ? Qu'avez-vous prévu le soir de la Saint-Sylvestre ? Parmi les personnes que nous avons croisées, certains ont prévu de passer une soirée entre amis en respectant les mesures barrières comme la jauge des six personnes. D'autres sont moins raisonnables et envisagent de se retrouver à plus de 20 personnes. Ils estiment que "ce ne pas la soirée du réveillon qui va faire que la France va se confiner". Et pourtant justement, c'est le scénario envisagé si le nombre de cas positifs au coronavirus explose au début de l'année 2021. Une mesure qui risque de s'avérer nécessaire selon un infectiologue. "On crie, on hausse la voix, on est touche-touche... En réalité, c'est une situation explosive en matière de transmission", a-t-il expliqué. Voilà pourquoi du côté des forces de l'ordre, tout est prévu. Des contrôles renforcés auront lieu dès 20 heures pour faire respecter le couvre-feu. En cas d'infraction, l'amende s'élève à 135 euros.