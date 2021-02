Covid-19 : la fin de l'exception suédoise ?

Dès notre descente d'avion à Stockholm, un test PCR nous est demandé. Une nouveauté dans ce pays très attaché à la liberté totale de circuler. Dans le métro qui nous conduit au centre-ville, quelques choses d'autre ont changé. Des masques sont apparus sur une bonne moitié des visages. Alors qu'il y a quelques semaines, personne n'en portait. "Les autorités ne disent pas que c'est obligatoire, mais c'est une recommandation. Le gouvernement devrait être beaucoup plus ferme", disent les usagers. La Suède est l'un des Etats où le virus circule le plus au monde. Le roi Carl XVI Gustaf a pris la parole à la télévision, reconnaissant l'échec de son pays. La loi vient d'être durcie en urgence. Dans les transports, policiers et contrôleurs peuvent verbaliser ceux qui ne respectent pas la distanciation physique. Les cinémas et théâtres ont baissé le rideau. Certaines écoles accueillent les élèves par demi-groupes. Les rassemblements privés sont restreints à huit personnes. Est-ce la fin de l'exception suédoise ? Anders Tegnell, l'épidémiologiste qui conseille le gouvernement depuis le début de la crise, se défend. "L'exception suédoise n'a jamais existé, c'est la fin de rien du tout. Ici, la population se confine d'elle-même, c'est aussi efficace que dans les pays où c'est imposé par la loi. Si vous regardez nos courbes, elles sont souvent plus basses et plus plates que dans d'autres pays", répond-il au micro de TF1. Les ambulances ne cessent d'affluer vers les hôpitaux. Pour l'instant, les services de réanimation tiennent le choc. À l'échelle nationale, 70% des lits sont occupés. Mais Lars Falk, médecin chef à l'hôpital Karolinska redoute la submersion. "C'est le calme avant la tempête. On n'a pas encore eu de troisième vague. On craint de vivre la même chose que le sud de l'Europe". Face à cette menace, de plus en plus de médecins reprochent au pouvoir sa lenteur. La loi ne permet toujours pas de fermer les commerces. La vie sociale continue (presque) comme avant. Les restaurants et les bars sont toujours ouverts avec beaucoup de monde. Pour calmer les esprits, les autorités affirment qu'elles auront vacciné toute la population d'ici fin juin, soit deux mois avant la France. Mais pas sûr qu'elles y parviennent. Partout en Europe, les doses arrivent au compte-gouttes. Actuellement, 3% des Suédois ont été vaccinés.