Covid-19 : la fronde des restaurateurs marseillais contre les nouvelles mesures

Les restaurateurs devraient obtenir un délai de 24h supplémentaire et fermeront leurs portes dimanche soir pour deux semaines. Une décision qui a du mal à satisfaire les professionnels. Le ministre de la Santé Olivier Véran a une nouvelle fois justifié la décision du gouvernement lors d'une visite à l'hôpital de la Timone. Mais il a été la cible de toutes les critiques, et certains se disent même prêt à braver l'interdiction d'ouvrir.