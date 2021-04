Covid-19 : la Guadeloupe serre la vis

Vendredi, les Guadeloupéens ont profité de leurs dernières heures de répit. Rattrapée par l'épidémie, l'île a annoncé de nouvelles restrictions face à la flambée des cas positifs. Le tableau en affichait 506 nouveaux en une semaine, avec une prédominance à 80% du variant anglais. Cinémas, musées, théâtres sont donc fermés depuis samedi pour endiguer la propagation du virus. Autre mesure mise en vigueur : le début du couvre-feu passe de 22 heures à 18 heures. Après une belle parenthèse de six mois, les restaurants ne peuvent plus servir le soir. "Dorénavant, nous allons faire un service continu", s'est résigné un directeur de restaurant. Ces nouvelles mesures sont un nouveau coup dur. Beaucoup sont conscients de leur importance sur le plan sanitaire, mais ne pensent pas pouvoir tenir trois semaines. Pourtant, les fêtes et les rassemblements sont exactement ce que veulent éviter les autorités. D'ailleurs, ces dernières n'excluent pas un confinement général si la situation venait à se dégrader. Rappelons que le taux de vaccination en Guadeloupe n'est que de 3,3%.