Covid-19 : la Guyane toujours en état d'urgence sanitaire

En Guyane, le pic de l'épidémie est attendu pour la semaine prochaine. Dans la ville de Cayenne, les habitants sont toujours confinés et les commerces restent fermés. Depuis quatre mois, le couvre-feu instauré est bien respecté. Malgré ces mesures de restriction, la région ne parvient pas à endiguer l'épidémie. C'est dans ce contexte que le Premier ministre, Jean Castex, est attendu ce dimanche.