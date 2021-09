Covid-19 : la liberté retrouvée au Danemark

Prendre les transports en commun sans masque, entouré de visages eux aussi à découvert, s'installer au restaurant sans avoir à présenter de QR Code, c'est désormais le quotidien des Danois. Après un an et demi de restrictions dont cinq mois de pass sanitaire, le Danemark retrouve sa vie d'avant. C'est le résultat d'un effort collectif. "C'est rassurant de savoir que, partout, les gens autour de nous sont vaccinés. Ça fait du bien d'être à nouveau libre", lâche une Danoise. Si le pays estime que la crise est derrière lui, c'est en effet d'abord grâce à sa couverture vaccinale. 85% des plus de douze ans sont totalement vaccinés, et 95% des plus de 50 ans. Au début de l'été, le plus grand vaccinodrome de Danemark enregistrait 6 000 injections par jour. C'est désormais huit fois moins. Et le profil des personnes qui viennent se faire vacciner a bien changé. Pour endiguer l'épidémie, le Danemark a également testé massivement, 500 000 tests au quotidien au plus fort de la crise. C'est proportionnellement huit fois plus qu'en France. Désormais, les centres de tests accueillent surtout des voyageurs et commencent à fermer. Cela fait trois semaines que le pays a rouvert sans pass ni masque. Et pourtant, aucune reprise de l'épidémie n'a été constatée. D'ailleurs, les scientifiques danois assurent que la population est désormais sous contrôle. Le nombre de nouveaux cas de Covid continue de baisser significativement dans le pays. Il a été divisé par quatre en un mois.